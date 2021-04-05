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حالة الطقس اليوم الاثنين 5-4-2021 في الإمارات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 5-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار.
 
والموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا .. فيما سيحدث المد الثاني عند 06:01 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:05.
 
وفي بحر عمان يكون متوسطا إلى مضطرب الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 17:35 والمد الثاني عند الساعة 04:27 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 23:25.
 
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 30 22 70 40 دبــي 30 22 65 35 الشارقة 31 20 70 35 عجمان 29 21 75 40 أم القيوين 31 19 75 35 رأس الخيمة 29 19 70 30 الفجيرة 39 29 45 10 العين 34 19 85 25 ليوا 32 17 75 30 الرويس 28 18 70 40 السلع 27 17 75 35 دلما 27 22 70 40 طنب الكبرى 26 20 75 45 طنب الصغرى 26 20 75 45 أبو موسى 26 20 75 45 

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