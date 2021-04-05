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حالة الطقس اليوم الاثنين 5-4-2021 في السعودية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 5-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية
 
يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة (نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).
 
كما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة .
 
كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
 
الرياح شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة. على الجزء الشمالي الاوسط. وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
 
وأوضح مركز الأرصاد في المملكة العربية السعودية، أن ارتفاع الموج متر الى متر ونصف، حالة البحر تكون متوسط الموج.

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