حالة الطقس اليوم الاثنين 5-4-2021 في السعودية

حالة الطقس في السعودية

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة (نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة .

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة. على الجزء الشمالي الاوسط. وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأوضح مركز الأرصاد في المملكة العربية السعودية، أن ارتفاع الموج متر الى متر ونصف، حالة البحر تكون متوسط الموج.