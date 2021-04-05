Advertisements

حالة الطقس اليوم الاثنين 5-4-2021 في الكويت

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 5-4-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت
 
قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون ليلًا مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

أما نهارًا يكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار ، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى فى البلاد تكون 18 °ﻡ

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 10 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحقق في ملف رحيل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

نشوى مصطفى تُهاجم إعلامية شهيرة..فما السبب؟

منذ 14 دقيقة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

منذ 37 دقيقة

وزير التعليم يوضح ضوابط التقييم للعام الدراسي الجاري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

09:59 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

06:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون