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حالة الطقس اليوم الاثنين 5-4-2021 في البحرين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 5-4-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد والمواصلات.

حالة الطقس في البحرين
 
قالت إدارة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون معتدل مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

وأوضح أن الرياح تكون شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة ورتصل من 25 إلى 30 عقدة احيانا، مع التحذير من رياح قوية إلى شديدة السرعة وأمواج عالية، وارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

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