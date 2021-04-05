الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة على مناطق من القاهرة اليوم (فيديو)



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية الشرقية ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يسود طقس بارد على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 31 والصغرى 16.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 15.

مرسى مطروح العظمى 32 والصغرى 12.

سيوة العظمى 34 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 25 والصغرى 13.

دمياط العظمى 25 والصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 12.

السويس العظمى 31 والصغرى 13.

العريش العظمى 24 والصغرى 14.

طابا العظمى 28 والصغرى 18.

سانت كاترين العظمى 26 والصغرى 8.

شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 21.

الغردقة العظمى 30 والصغرى 22.

الفيوم العظمى 32 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 32 والصغرى 16.

المنيا العظمى 33 والعظمى 17.

أسيوط العظمى 34 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 32 والصغرى 18.

قنا العظمى 33 والصغرى 19.

الأقصر 34 والصغرى 18.

