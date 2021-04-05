لقاء سويدان توجه رسالة لنجلتها بعد مشاركتها في مسلسل "ولاد ناس"

هنأت الفنانة لقاء سويدان نجلتها الفنانة الشابة جومانة فؤاد بمناسبة مشاركتها في مسلسل "ولاد ناس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021، وذلك بكلمات مليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت لقاء سويدان ثلاثة صور لنجلتها ظهرت فيهم وهي برفقة الفنان أحمد وفيق والفنانة رانيا فريد شوقي، وعلقت عليهم قائلة:" مبروووك يا قلب مامي مسلسل ولاد ناس في رمضان ربنا يوفقك ويكتب لك النجاح مع حبايبي النجوم".



مسلسل "ولاد ناس" بطولة صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، أحمد صيام، محمد عز، إيهاب فهمي، ندى عادل، صفاء الطوخي، لقاء سويدان، فريد التقراشي، معتز هشام.