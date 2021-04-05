منتخب مصر يكشف السبب وراء عدم إشراك مصطفى محمد أمام جزر القمر

كشف طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، السبب وراء عدم الدفع بمهاجم الزمالك والمعار إلى جلاتا سراي التركي، مصطفى محمد، في مباراة جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وأوضح طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " مصطفى محمد لاعب كبير، ومن الصعب لعب مباراة ودية في هذا التوقيت، لذلك فضلنا إعطاء الفرص لأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال مباراتي كينيا وجزر القمر سويًا".





يشار إلى أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تعادل أمام منتخب كينيا إيجابيًا بهدف، ثم فاز على جزر القمر برباعية نظيفة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وحجز مقعده في النهائيات.



