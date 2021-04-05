الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في حرارة الجو غدا

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة غدا، مؤكدا أن الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا خاصة اليومين المقبلين، لتصل العظمى إلى 36 درجة الثلاثاء والأربعاء، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء لطيف أو معتدل ليلا .





وخلال مداخلة للتليفزيون المصرى، أوضح أن انكسار الموجة الحارة نسبيا سيكون يوم الخميس المقبل، حيث تصل الحرارة إلى 30 درجة لتتوالى الانخفاضات اعتبارً من يوم الجمعة مع وجود نشاط للرياح ما يعزز الشعور بانخفاض الحرارة.





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.