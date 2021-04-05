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نجم أتلتيكو مدريد: سنقاتل بقوة رغم الهزيمة أمام إشبيلية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:30 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
وكالات
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يرى كوكي، لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد، أن فريقه سيقاتل بشدة رغم الخسارة أمام مضيفه أشبيلية أمس الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

شدد كوكي، خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة، على أن فريقه سوف يقاتل بضراوة في سباق التتويج بلقب البطولة هذا الموسم، رغم المنافسة الشرسة من جانب ريال مدريد وبرشلونة.

وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي حقق ثلاثة انتصارات فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 66 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، وأربع نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، الذي بإمكانه التقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، وتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطة واحدة، حال فوزه على ضيفه بلد الوليد غدا الإثنين في نفس المرحلة.

وقال كوكي "إنها خسارة صعبة، لقد حاول الفريق القيام بكل شيء. كان الشوط الأول صعبا حقا بالنسبة لنا".

وأضاف كوكي "كافحنا لاستعادة الكرة والاحتفاظ بها. لقد تألمنا، إنه يوم صعب لكل ما حدث على أرض الملعب. جاء هدف أشبيلية من لمسة يد واضحة".

وطالب لاعبو أتلتيكو بإلغاء هدف أشبيلية الوحيد الذي أحرزه ماركوس أكونيا، واللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما لمست الكرة يد لوكاس أوكامبوس، لاعب الفريق الأندلسي، خلال الهجمة التي جاء منها الهدف.

أكد كوكي "يتعين علينا القتال بضراوة (في سباق التتويج باللقب)".

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