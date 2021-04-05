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إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وجه الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نصيحة ذهبية للدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز.

وقال إيتو في تصريحات صحفية أن محمد صلاح هو صاحب القرار المناسب فيما يخص النادي الذي سينتقل إليه مع مراعاة أن يكون القرار مناسب له ولأسرته كما كنت أفعل حينما كنت ألعب.

وأضاف :" يوجد الكثير من اللاعبين المميزين في القارة السمراء مثل صلاح وساديو ماني ورياض محرز وكذلك أوباميانج وجميعهم قادرين على تحديد مستقبلهم".

يُذكر أن محمد صلاح سبق وأن قام بتمديد تعاقده مع ليفربول في صيف العام 2018 لمدة خمسة سنوات وبالتحديد حتى الثلاثين من شهر يونيو 2023 مع عدم وجود أي شرط جزائي ما يعني أن رحيله لن يتم سوى بموافقة إدارة نادي ليفربول.

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