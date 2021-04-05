إصابة نجم الفتح بفيروس كورونا





لم تتوقف أحزان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي وجماهيره على توديع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بل تلقى الفريق خبر حزين بإصابة واحد من نجوم الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وكان الفتح قد خسر أمام التعاون بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة في المواجهة التي جمعت بينهما يوم أمس الأحد لحساب مباريات الدور نصف النهائي ليودع المنافسات ويتر بطاقة التأهل لزعيم القصيم الذي سيواجه الفيصلي في المباراة النهائية.





واصدر نادي الفتح بياناً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيه أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عمار الدحيم أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ويعتبر الدحيم صاحب السبعة وعشرين عامًا واحد من أبرز نجوم نادي الفتح حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز وشارك في 24 مباراة خلال منافسات الموسم الجاري.