Advertisements

وزيرة البيئة تعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الحوار الإقليمي للتغير المناخي بالإمارات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات على هامش مشاركتها في الحوار الإقليمي للتغير المناخي المنعقد حاليا بدولة للإمارات، حيث التقت بالدكتور سلطان الجابر المبعوث الرسمي لتغير المناخ لدولة الإمارات ورئيس المؤتمر لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التصدي لآثار التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وتحلية المياه، وتنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ والتي قطعت مصر شوطا كبير في إعدادها ومن المنتظر الإعلان عنها قريبا.

كما التقت وزيرة البيئة المصرية بالسيد ألوك شارما المبعوث الرسمي للمملكة المتحدة ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ COP26، لبحث آخر مستجدات وجهود التحالف المشترك برئاسة مصر والمملكة المتحدة بشأن التكيف والمواجهة لآثار تغير المناخ، والخطوات القادمة المطلوب الإعداد لها قبل مؤتمر المناخ COP26 ومنها آليات الاستثمار في التكيف عن طريق القطاع الخاص ورفع الطموح وربط موضوعات التكيف بالتنمية.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تترأس الوفد المصري المشارك في الحوار الإقليمي للتغير المناخي بدولة الإمارات، والذي يُعقد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية والبحرين والكويت والأردن والعراق وعُمان، لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ القادم COP26.
وزيرة البيئة تعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الحوار الإقليمي للتغير المناخي بالإمارات
وزيرة البيئة تعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش الحوار الإقليمي للتغير المناخي بالإمارات

أخبار تهمك

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم يوضح ضوابط التقييم للعام الدراسي الجاري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يحقق في ملف رحيل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

منذ 38 دقيقة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

نشوى مصطفى تُهاجم إعلامية شهيرة..فما السبب؟

منذ 14 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

09:59 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

06:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون