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عاجل .. البورصة المصرية تتكبد خسائر فادحة بداية تعاملات اليوم وتخسر 11 مليار جنيه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهدت مؤشرات البورصة تراجعات حادة في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين؛ ليخسر رأسمال السوقي نحو 11 مليار جنيه.

 

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق" EGX30" بعد مرور نصف ساعة على بدء تداولات الجلسة بنسبة 2.2% ليصل إلى مستويات 10184.12 نقطة، وخسر  المؤشر " EGX70" متساوي الأوزان  بنسبة 4.5% ليصل إلى مستويات 1902.13 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا" EGX100" بنسبة 3.9% ليصل إلى مستويات 2812.84 نقطة.

 

ومع الهبوط الحاد الذي تشهده الأسهم ، اضطرت إدارة البورصة لإيقاف التعاملات على أكثر من 50 سهم  لمدة 10 دقائق  بعد انخفاضها  بنسبة 5%.



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