الهند: إصابات كورونا اليومية تتخطى 100 ألف للمرة الأولى

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الهند،المئة ألف في آخر 24 ساعة، في حين ينظم السياسيون تجمعات انتخابية ضخمة مما يزيد المخاوف من انتشار أكبر للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالفيروس بـ 103558 ، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12.6 مليون، وهو ثالث أعلى رقم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حالات الوفاة في الهند إلى 165101، بعد تسجيل 478 وفاة جديدة، وهو من أدنى معدلات الوفاة بالفيروس على مستوى العالم.

وكانت المستشفيات في ولاية مهاراشترا، وهي أشد الولايات الهندية نكبة بالوباء، استقبلت أعدادا تفوق طاقتها من المرضى، وسجلت الولاية إصابات قياسية بلغت 57074 حالة الليلة الماضية.



