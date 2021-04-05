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تخفيضات من 15 إلى 35 % بمعارض اهلاً رمضان ببورسعيد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة عن أنطلاق معرض أهلًا رمضان2021، حيث اجتمع مع مديرى الإدارات واكد على المتابعة الدورية ومراقبة الأسعار للمحال المشاركة فى معارض أهلًا رمضان.


استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد لإستقبال شهر رمضان المعظم، حيث حددت تخفيضات الأسعار من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى داخل المحال المشاركة وعددهم 32 هايبر وسوبر ماركت مشارك بالمعرض.


يقام المعرض ببورسعيد بنطاق حى الزهور على مساحة ٦٠٠ متر بجوار مستشفى النصر بأرض الجبل، ومعرض بمنطقة بورفؤاد على مساحة ٣٥٠ متر بشارع الجلاء بجوار سنترال بورفؤاد.
تخفيضات من 15 إلى 35 % بمعارض اهلاً رمضان ببورسعيد
تخفيضات من 15 إلى 35 % بمعارض اهلاً رمضان ببورسعيد
تخفيضات من 15 إلى 35 % بمعارض اهلاً رمضان ببورسعيد
تخفيضات من 15 إلى 35 % بمعارض اهلاً رمضان ببورسعيد

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