صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر يشيد بموكب نقل المومياوات الملكية







وقام مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بقراءة الفاتحة؛ ترحمًا على روح المغفور له فضيلة الشيخ صالح كامل، مؤسس المركز، داعيين المولى -عز وجل- أن يتقبل ما قام به من أعمال في خدمة الإنسانية، وأن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة، وقد أكد المجلس عزمه عقد احتفالية كبرى؛ لتأبينه بعد استقرار الأمور- إن شاء الله- والقضاء على وباء كورونا، ويكون الوقت مناسبًا لنجله الشيخ عبد الله صالح كامل، الذي وعد بذلك في أقرب فرصة ممكنة.







ورحب مجلس الإدارة بانضمام الشيخ يوسف خلاوي، مسئول ملف الاقتصاد الإسلامي، والدكتور أحمد السنتريسي، مدير المكتب الفني لفضيلة الأستاذ الدكتور، رئيس الجامعة، لمجلس إدارة المركز.







وناقش مجلس الإدارة آلية النهوض والارتقاء بأنشطة المركز خلال المرحلة المقبلة، وتناول مجلس الإدارة مجلة الاقتصاد الإسلامي، وناقش ضم محكمين جدد بها في ذات التخصص من داخل مصر وخارجها، كما ناقش مجلس الإدارة الاستعداد والجاهزية لإطلاق المسابقة السنوية للمركز، واختيار الموضوعات المرتبطة بقضايا الاقتصاد الإسلامي.

أشاد مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة، مدير المركز؛ بالمشهد الرائع لموكب نقل المومياوات الملكية الذي أبهر العالم، وأكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة في إخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة الحضارية اللائقة بقيمة مصر أمام العالم أجمع.