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نائبه تطالب الحكومة بتخصيص شاشات عرض بمترو الأنفاق لعرض موكب المومياوات الملكية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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طالبت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتخصيص شاشات عرض في مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد والمتاحف؛ لعرض الإنجازات التاريخية وموكب نقل المومياوات الملكية وكافة الأخبار المُتخصصة للسياحة المصرية.

وأكدت عبد الله، خلال البيان الصادر لها، أن حدث نقل المومياوات الملكية لم يخرج عنه خطأ واحد، وهو حدث عالمي من الخيال الفني، قائلا: "ما شاهدناه يليق بحضارة مصر، وأول مرة مصر تُخاطب العالم عن حضارتها، ومصر قوية بنقل حفل المومياوات بهذه الطريق".

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تداول هذا المشهد الحضاري بين الحين والأخر؛ ليتم مشاهدته من قبل جميع المواطنين، فضلا عن ضرورة سرده للأطفال؛ لكي يدركون قوة وعظمة الدولة المصرية في تكريم الفراعنة والعظماء، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية ليست مجرد دولة تاريخية فحسب بل جاءت أولًا في الكتب السماوية ثم جاء التاريخ ليضيفها إلى الدخول من أبوابة.

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