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نشوى مصطفى تُهاجم إعلامية شهيرة..فما السبب؟

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتقدت الفنانة نشوى مصطفى فنانة واعلامية شهيرة، بسبب مشاركتها في أحد الأعمال الدرامية المقرر عرضها في الماراثون الرمضاني المقبل 2021، وذلك بعد هجومها على الفنانين خلال العام الماضي بسبب اهتمامهم بتصوير المسلسلات في رمضان وهو ما اعتبرته وسيلة لإشغال الجمهور عن عبادة الله، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه:"السنة اللي فاتت في نفس التوقيت زميلة عزيزة محجبة قالت نصاً أي ممثل بيشتغل في رمضان حرام عليكم سيبو لنا رمضان نتعبد فيه واستعدت الناس على زمايلها اللي بيمثلوا مسلسلات رمضان وزعلت مني لما دخلت عاتبتها، الدهشة إنها السنة دي مشتركة في مسلسل بتمثله دلوقتي حيتذاع في رمضان، ربنا يوفقها".

وكانت نشوى مصطفى في شهر إبريل عام 2020 قد نشبت بينها وبين ميار مشادة كلامية، بعد توجيه الأخيرة انتقادات لاذعة للوسط الفني تعليقًا على صورة الراقصة دينا التي صرحت بأن تصويرها للأعمال الدرامية في رمضان فى ظل أزمة فيروس كورونا أمر اضطراري.

وكتبت ميار الببلاوي وقتها منشورًا قالت فيه:"بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعة في سبيل شهر ربنا، شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر، إنكوا مصممين تضيعوه علينا.. كأن رمضانكم غير رمضانا استغفر الله".

وتابعت ميار الببلاوي قائلة: "كأن رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو اللي أغضب ربنا علينا، العمرة اتمنعت والأذان والمساجد اتقفلت رحمة ربنا اللي محتاجينها دلوقتي اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم حتى لو صحابي هيزعلوا مني بس ربنا بيقولكوا سيبوا رمضان لأهل رمضان اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء مين معايا يا جماعة".

مما دفع نشوى مصطفى للرد عليها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، قالت فيه:"هي مش ميار كانت بتمثل وأعتقد في رمضان وما أعلنتش اعتزالها يعني ولا حاجة، عيب خليكي عاقلة وبالغة، وكمان مش حرام تغتابي زميلة وحاطة صورتها، وبعدين الممثلين يضيعوا عليكي رمضان ليه؟، يا ستي اجتهدي في عباداتك وقاومي زمايلك الشياطين، والله عيب تستعدي الناس على زمايلك ده إنت أكلتي معاهم عيش وملح".

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