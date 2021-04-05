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التحقيق في وفاة ربة منزل ببنها.. والتحفظ على الزوج

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها، لكشف غموض حادث وفاة ربة منزل ببنها في ظروف غامضة، واتهام زوجها بأنه وراء وفاتها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، والتحفظ على الزوج لحين ورود تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول صحيفة الحالة الجنائية للزوج.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "ن.ا.د" 25 عاما، ربة منزل، جثة هامدة، ولا توجد بها أثار خارجية بالجسم.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، وبسؤال الزوج ويدعى "ر.ع.م " 39 عاما، بائع فول، أفاد بأنه فوجئ بوفاة زوجته أثناء عمله في الشارع في بيع الفول.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوجة كانت دائما على خلاف مع زوجها، ودائما ما تترك منزل الزوجية، وتقيم لدى أسرتها، كما أنها كانت تعاني من بعض الأمراض وتتناول الكثير من الأدوية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الزوج وطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائيه للزوج وانتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثه والتصريح بالدفنه عقب ذلك.

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