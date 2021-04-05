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ارتفاع صادرات مصر من الأبواب والنوافذ بقيمة 1.7 مليون دولار

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت صادرات مصر من الأبواب والنوافذ الخشبية، خلال 2020 بنحو 21% بقيمة 1.7 مليون دولار مقارنة بالعام السابق عليه 2019 ، كما ارتفعت صادرات الأثاث المعدنى بنحو 21% لتبلغ قيمته 23 مليون دولار ، بينما تراجعت صادرات الباركية والأرضيات، ووصلت إلى 312 ألف دولار وانخفض بنحو 86% خلال العام الماضى .

ووفقا لبيانات التقرير السنوى للمجلس التصديرى للأثاث، وصلت صادرات مصر من المراتب إلى 3 مليون ونصف دولار خلال 2020.

وتمثل صادرات الأثاث الخشبى، تمثل 89% من صادرات القطاع ويليه المعدنى بنسبة 11%، ثم الأثاث المصنع من مواد أخرى بنسب ضئيلة جدا، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول غير العربية من حيث قيمة صادرات الأثاث بقيمة 8 مليون دولار وتمثل 3% من إجمالى الصادرات، تليها إيطاليا بقيمة 5 مليون دولار وتمثل 2%.

وكانت أكبر الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية، على مدار عام 2020، هى المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون دولار بنحو 27%، من إجمالى قيمة الصادرات، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 31 مليون دولار بنسبة 13% لاجمالى قيمة الصادرات ، ثم يليها العراق بواقع 28 مليون دولار بنسبة 11%، ثم سلطنة عمان بقيمة 20 مليون دولار ونحو 8% من إجمالى الصادرات أيضا، وتعتبر هذة الدول الأربعة تمثل 59% من قيمة صادرات القطاع بأكمله.

وتعتبر دولة الصين، أهم الدول التى تستورد منها مصر الأثاث بنسبة 33% من حجم الواردات، ويليها ايطاليا بنسبة 13%، ثم تركيا بنسبة 10%، وتمثل هذة الدول مجتمعه أكثر من نصف واردات مصر من الأثاث بأنواعه، وأوضح التقرير، أن هناك انخفاض فى واردات الأخشاب بنسبة 19% ووصلت إلى مليار و110 مليون دولار.

 

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