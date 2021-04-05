Advertisements

تراجع صادرات مصر من الأحجار الكريمة في بداية العام الحالي 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حققت الصادرات المصرية، من اللؤلؤ والأحجار الكريمة تراجعا ملحوظا في بداية العام الحالي 2021، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي نحو مليار و672 مليون جنيه "104 مليون و507 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 3 مليار و474 مليون جنيه "217 مليون و149 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ مليار و802 مليون جنيه "112 مليون و642 ألف دولار".

ورصدت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية للإمارات شملت أيضا الوقود والزيوت المعدنية، والتي ارتفعت لتصل إلى 13 مليون و181 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 225 ألف دولار فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 12 مليون و956 ألف دولار، يليها صادرات الفواكه، والتي ارتفعت أيضا لتسجل 8 ملايين و908 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 8 ملايين و637 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة طفيفة بلغت نحو 271 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن قيـمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير 2021، مقابل 3.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.9٪.

وانخفضت قيمة الصادرات، بنسبة 8.4٪، حيث بلغـت 2.50 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.9٪ حيث بلغت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير  2021، مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.


أخبار تهمك

وزير التعليم يوضح ضوابط التقييم للعام الدراسي الجاري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 14 ساعة

إيتو يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح

منذ 35 دقيقة

الأهلي يحقق في ملف رحيل موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. تحذير من مستشار الرئيس للصحة بخصوص كورونا في شهر رمضان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 16 ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 4 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

06:42 ص

عاجل.. ميدو يرحل عن بيراميدز

09:59 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

06:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون