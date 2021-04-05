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محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بثلاث مدن

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية بثلاث مدن (قليوب - حي شرق شبرا الخيمة - الخانكة)، للاطمئنان على سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها، والالتقاء بالمواطنين، والاستماع إليهم والعمل على حل مشاكلهم.

وفي قليوب تفقد الهجان مركز شباب عزبة الجندي بميت حلفا، موجها بعمل محضر تنسيقي لتعديل قرار التخصيص لمركز شباب عزبة الجندي، وخلال الجولة استمع المحافظ لشكوى ومتطلبات أهل عزبة الجندي، ووجه رئيس المدينة بالعمل على حلها.

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد المحافظ محطة وقود الشيماء التابعة لشركة التعاون للبترول على ترعة الإسماعيلية، حيث لاحظ إزالة سور بجوار البنزينة لأعمال الإحلال والتجديد، وذلك بدون صدور رخصة هدم له، وعلى الفور وجه بتحرير محضر مع إيقاف أعمال التطوير لحين صدور ترخيص لذلك.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، حيث تفقد 2 عنبر تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر.

وخلال الجولة استمع المحافظ من الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية إلى شرح تفصيلي، وأشارت إلى انه خلال الأيام القليلة الماضية، استلام دفعة من الكتاكيت بتكلفة حوالي 400 ألف جنيه وجاري التجهيز لقطيع جديد بعد انتهاء دوره التربيه في شهر ٧ ينتج ٢٠ مليون بيضة.

وأكد المحافظ أننا نسعى لإنشاء محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية وأنشطة أخرى بالأرض التابعة للمشروع، مع وضع خطة لاستغلال الأراضي الخالية لعمل صوب زراعية وزراعة نخيل.

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