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عاجل.. البورصة توقف التداولات على 60 سهم وسط خسائر فادحة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
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أعلنت إدارة البورصة المصرية خلال بداية تعاملات  جلسة تعاملات إيقاف التداولات على عدد كبير من الأسهم بالبورصة على اثر التراجعات الحادة التى يشهدها السوق.

 

وأوقفت إدارة البورصة التداولات على نحو 60 سهم من أسهم البورصة في أول نصف ساعة من التداولات؛ لمدة 10 دقائق بعدما تجاوزت نسبة هبوطهم 5%.

 

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف التداولات عليها كلا من  القاهرة للاسكان والتعمير،  والدولية للمحاصيل الزراعية،  ومجموعة بورتو جروب،  و مينا للاستثمار السياحي ، وجي بي أوتو، وايديتا للصناعات الغذائية،  المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي،  و ريكاب للاستثمارات المالية، ومصر للأسمنت قنا.

 

وتم إيقاف التداولات ايضا  على  كلا من  سي اي كابيتال و دلتا للانشاء والتعمير،  العز للسيراميك والبورسلين  وسبيد ميديكال وعدد آخر من الأسهم.

 

وكانت مؤشرات البورصة شهدت خسائر حادة بداية  أول نصف ساعة من جلسة تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق" EGX30" بعد مرور نصف ساعة على بدء تداولات الجلسة بنسبة 2.2% ليصل إلى مستويات 10184.12 نقطة، وخسر  المؤشر " EGX70" متساوي الأوزان  بنسبة 4.5% ليصل إلى مستويات 1902.13 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا" EGX100" بنسبة 3.9% ليصل إلى مستويات 2812.84 نقطة.

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