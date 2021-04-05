75 قتيلا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إندونيسيا، وتيمور الشرقية المجاورة، في مقتل 75 شخصًا على الأقل، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وأدت الفيضانات، إلى فرار الآلاف إلى الملاجئ أو إلى ما تبقى من منازلهم، بعد إحداث دمار وانهيارات في الجزر الممتدة من فلوريس في إندونيسيا إلى تيمور الشرقية.

ويذكر أن إندونيسيا تشهد وفيات جراء انهيارات أرضية وفيضانات في موسم الأمطار خصوصا، ويشدد المدافعون عن البيئة على أن قطع أشجار الغابات فاقم من هذه الكوارث.