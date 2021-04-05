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"القومي للحوكمة" يبدأ تدريب المجموعة الثانية من مبادرة كن سفيرًا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
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أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن تدريب المجموعة الثانية من مبادرة كن سفيرًا.
 
وأوضحت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن إجمالي المتدربين حتي الآن بلغ 250 متدرب، مؤكده أنه سيتم التواصل مع المقبولين في المجموعات المتبقية تباعا. 
 
وأكدت شريف أنه تمت مراعاة اختيار أفضل العناصر من جميع محافظات الجمهورية، ومختلف التخصصات العلمية، مع الأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي. 
 
وأوضحت شريفة شريف أن المبادرة تتكون من ثلاثة مستويات رئيسة تتمثل في المستوى التمهيدي حيث تتم الدراسة من خلال منصة التدريب الالكتروني "استدامة" ويتضمن التعريف ببعض المهارات الشخصية ومباديء التنمية المستدامة، متابعه أن المستوى الثاني يتمثل في المستوي التخصصي والذي يبدأ فور الإنتهاء من الإختبار الخاص بالمستوى التمهيدى، ويتضمن 11 محاضرة مسجلة يتم إتاحتهم على المنصة الإلكترونية للمعهد، وكذا عقد سلسلة من النقاشات عن بعد، يقدمها متخصصون في محاور التنمية المستدامة المختلفة، موضحة أن في هذا المستوي يكون علي المتدرب إعداد ورقة سياسات تصورية في مجال الاهتمام الخاص به، لإتمام اجتياز هذا المستوى. 
 
وحول المستوي الثالث أشارت شريفة إلى أنه يتمثل في المستوى الإحترافي ويتضمن تأهيل المتدربين من خلال برنامج "تدريب المتدربين TOT"، ليصبحوا سفراءً للتنمية المستدامة في مجال العمل ولنشر فكر وتطبيقات التنمية المستدامة في مجتمعاتهم.

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