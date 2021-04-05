305 مليارات جنيه استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية حتى يونيو الماضي

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الهيئة منذ نشأتها حتى 30 يونيو 2020.





وقال عاصم الجزار وزير الإسكان، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم استثمار نحو 305 مليارات جنيه منذ نشأة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى 30 يونيو الماضي، وذلك في مجالات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات، وغيرها من المجالات التنموية، وبخلاف الاستثمارات التي أنفقها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المتنوعة.





وأكد وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة الإسكان، من خلال إتاحة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة والقرى السياحية، حتى 30 يونيو 2020، نحو مليون و40 ألف وحدة سكنية، منها 376 ألف وحدة سكنية حتى 30 يونيو 2014، و664 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 1 يوليو 2014 : 30 يونيو 2020.





وأوضح الوزير، أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، حيث تم تنفيذ 1449 مبنى خدمياً حتى منتصف عام 2014، وتم وجارٍ تنفيذ 2226 مبنى خدمياً، خلال الفترة من 1 يوليو 2014 : 30 يونيو 2020.





وفي مجال مشروعات مياه الشرب، قال الجزار إنه تم تنفيذ 37 محطة لتنقية مياه الشرب بإجمالي طاقة 5.4 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 10 محطات بإجمالي طاقة 2.3 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، بجانب مد شبكات مياه بأطوال 16.3 ألف كم، ويجري مد شبكات بأطوال 4.2 ألف كم.





وأشار الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، فقد تم تنفيذ 33 محطة معالجة وبرك أكسده ووحدات مدمجة، بسعة إجمالية 1.9 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 13 محطة معالجة، بسعة 550 ألف م3/يوم، وكذا يجري تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها لرى المسطحات الخضراء داخل المدن، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة، بينما تم مد شبكات صرف صحى بأطوال نحو 11 ألف كم، وجارٍ مد شبكات صرف صحي بأطوال نحو 2.5 ألف كم.





وأوضح وزير الإسكان، أنه في مجال مشروعات الكهرباء، فقد تم تنفيذ 60 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها بطاقة 7785 ميجا.ف.أ، وجارٍ تنفيذ 18 محطة محولات كهرباء، بطاقة 5925 ميجا.ف.أ.





وذكر أنه جارٍ تصميم 6 محطات، بطاقة 1125 ميجا.ف.أ، وجارٍ إعداد مستندات الطرح لـ6 محطات، بطاقة 2070 ميجا.ف.أ، بينما تم تنفيذ شبكات كهرباء بأطوال 76.9 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بأطوال 5000 كم، وفى مجال مشروعات الطرق، فقد تم مد شبكات طرق بأطوال 10 آلاف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بأطوال 4 آلاف كم، وفى مجال الاتصالات، تم مد شبكات الاتصالات بأطوال 21 ألف كم، وجارٍ تنفيذ خطوط الاتصالات بطول 800 ألف خط.