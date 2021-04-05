"سوق الحرير ٢ "يقترب من نهاية تصويره وعرضه على شاهد VIP

الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



والمسلسل من إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ، بسام ومؤمن الملا، وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل، وإشراف عام للأخوين الملاّ .



العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.







إقترب المخرج المثنى الصبح من تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل"سوق الحرير"، ومن المتوقع أن يستمر تصويره عدة أيام في شهر رمضان، والمسلسل قد حقق