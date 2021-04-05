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مدرب منتخب مصر يكشف عن مهاجم الأهلي صاحب اللمسة الحاسمة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:06 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي
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قام طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بإبراز مميزات أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي والمُعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، فيما أوضح معاناة فرجاني ساسي في نادي الزمالك.

وأكد طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن أكثر ما يُميز أحمد ياسر ريان أنه لاعب صاحب شخصية، وخاصةً في اللمسة الأخيرة.

وأوضح، "ما وجده فرجاني ساسي في نادي الزمالك من الصعب للغاية أن يجده في أي نادٍ آخر، والأمور المادية ليست كل شئ في كرة القدم".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نجح في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

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ياسر ريان مدرب منتخب مصر رياضة اخبار الرياضة

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