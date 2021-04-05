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رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
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 التقي محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، للعمل على تفعيل آليات التعاون المشتركة بين الجانبين لجذب مزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارـ، في بيان اليوم الإثنين، خلال اللقاء أن مصر تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار.

وأشار إلى سعي الهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر، من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة توسعات الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة البحرينية من أجل تعريف مجتمع الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات الاقتصاد المصري.

وقام المستشار محمد عبد الوهاب باستعراض تطورات مناخ وحوافز وضمانات الاستثمار في مصر، وآخر ما تم إنجازه من مشروعات قومية، وفرص الاستثمار في القطاعات التي تهتم بها الشركات البحرينية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على ملف دعم الاستثمارات البحرينية في عدة مجالات على رأسها قطاعات: الصناعات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء، والنقل واللوجستيات، منوهاً إلى امتلاك مصر مقومات تنافسية وقصص نجاح كبيرة للشركات الخليجية العاملة في مصر.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من المستثمرين البحرينيين إلى مصر للتعرف عن قرب على أهم المشروعات التي تنفذها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما من المشروعات الكبرى.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني قوة ومتانة الاقتصاد المصري وتنوع المجالات المتاحة للاستثمار أمام الشركات البحرينية، موضحاً أهمية العمل المشترك لتعزيز الاستثمارات البحرينية في مصر، ومؤكداً حرص المملكة على زيادة وتيرة التعاون بين البلدين من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على الجانب البحريني.

وشدد الوزير البحريني دعم الحكومة البحرينية لكافة الخطوات والمبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتابع:"تستهدف الزيارة الترويجية لرئيس هيئة الاستثمار إلى البحرين تعريف قيادات مجتمع الأعمال بتطورات بيئة الاستثمار بمصر، ومناقشة خطط الشراكة الاستثمارية بين مصر والمملكة، كما تشهد العديد من اللقاءات الثنائية مع أهم رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية بالبحرين".


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