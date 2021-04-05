الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين ارتفاع أخر في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.





نشاط للرياح

وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.