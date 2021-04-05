وزير قطاع الأعمال: حريصون على تطوير الأصول وليس بيعها

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري، وتوفير البنية الأساسية، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية.









وقال هشام توفيق، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنتهج سياسة لبيع الأصول وإنما حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.





جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان "جذب الاستثمارات الخارجية للتنمية العمرانية"، والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة وعدد من السفراء وممثلي عدد كبير من شركات التطوير العقاري المصرية والعربية.





واستعرض هشام توفيق، عدداً من الأمثلة للشراكة الناجحة بين الشركات التابعة للوزارة والقطاع الخاص، ومنها الشراكة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة سوديك في تطوير مدينة نيو هليوبوليس، مشيراً إلى قيام شركة مصر الجديدة بطرح نحو 1700 فدان للشراكة في التطوير بمشروع هليو بارك.





كما استعرض بعض نماذج الاستثمار السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منشآت فندقية مثل فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة الشريف السعودية، وإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى.





ولفت إلى افتتاح مشروع سياحي فندقي عقاري ضخم الأسبوع الماضي في قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، بالإضافة إلى مشروع لإحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخي، وهو أيضاً مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.





كما أشار الوزير، إلى أن هناك نحو 150 مبنى تاريخياً تابعاً لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة بوسط القاهرة، وجارٍ طرح بعض هذه الأصول للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.



