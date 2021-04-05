تركيا تسجل قرابة 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، قرابة 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ولفتت الصحة التركية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 32263، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3487050.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 44756 إصابة بالفيروس و186 وفاة.

وسبق أن خففت الحكومة التركية القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي مما أدى إلى زيادة الحالات مجددا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 مارس، عن تشديد الإجراءات الاحترازية ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.