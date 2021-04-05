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الموعد المُنتظر.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري الأبطال

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:19 ص
ريال مدريد وليفربول
ريال مدريد وليفربول
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفربول، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا beIN 4K HDR، beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – ناتشو – رافائيل فاران – فيرلاند ميندي.
خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسميرو – توني كروس.
خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

في حين، من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.
خط الدفاع: أندي روبيرتسون – أوزان كاباك – ناثانييل فيليبس – ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: فينالدوم – فابينيو – تياجو الكانتارا.
خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح.

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ليفربول ريال مدريد رياضة الابطال اخبار الرياضة

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