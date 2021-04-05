وكيل القوى العاملة بالنواب يُطالب بتكريم عمال نقل المومياوات الملكية





شدد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على ضرورة تكريم كافة العاملين لتنظيم موكب نقل المومياوات الملكية يوم السبت الماضي، وسط احتفال رسمي وشعبي حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس المستقبلين.



وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن موكب نقل المومياوات الملكية خرج بالصورة التي تليق بالحضارة والدولة المصرية القوية، لافتًا إلى أن هذا الموكب ساهم وبشكل كبير في جذب وترويج السياحة المصرية، ختصة وأنه مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وتغيير مسار الاقتصاد.



وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الحفل سعى إلى إعادة خلق الوجود القديم للعائلة المالكة، حيث كان في الموكب عربات تجرها الخيول ومئات من فناني الأداء يرتدون الملابس التقليدية التي كان يرتديها المصريون القدماء.