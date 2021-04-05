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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

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