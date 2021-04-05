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تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
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 أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن حركة تداول سفن البضائع العامة والحاويات بالميناء بلغت 27 سفينة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وذكرت الهيئة فى بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40 ألفاً و820 طناً شملت 12 ألفاً و217 طن فوسفات و5802 طن رمل و20 ألفاً و317 طن يوريا و1400 طن ألواح جبس و394 طن ايثانول و690 طن نترات أمونيوم.

ولفتت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 31 ألفاً و845 طناً شملت 15 ألفاً و63 طن ذرة و11 ألفاً و168 طن قمح و500 طن فول صويا و475 طن خشب زان و1407 أطنان أبلاكاش و2537 طن صودا و695 طن سلك حديد.

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 674 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وجزر وخس وورق عنب) وحاصلات زراعية (زيتون وبصل وثوم) وفاكهة (فراولة وبرتقال وخوخ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان والمغرب والسعودية ومالطا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وسلوفينيا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا والصين والهند، فيما بلغت حاويات الوارد 389 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 3325 حاوية مكافئة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 38 ألفاً و627 طناً، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 178 ألفاً و868 طناً، وتداول 3907 شاحنات.


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