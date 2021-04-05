نقيب المحامين يشكل لجنة لكتابة مشروع عقد التعاقد على تنفيذ مشروع "المنظومة الإلكترونية"





أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بتشكيل لجنة تقوم خلال أسبوع من تاريخه بكتابة مشروع عقد للتعاقد على مقتضاه بشأن تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق واستكمال «النقابة الذكية».





وأكد النقيب أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى العقد السابق المبرم في 1122018 بخصوص تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق وعلى ملف هذا الموضوع.



وأوضح أنه قررنا تشكل لجنة من الأساتذة، حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة، عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس، محمود الداخلي الأمين العام المساعد، صلاح سليمان عضو المجلس، علي أن تقوم اللجنة خلال أسبوع من تاريخه بكتابة مشروع عقد للتعاقد على مقتضاه بشأن تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق واستكمال «النقابة الذكية»، كما يعرض علينا المشروع فور كتابته لعرضه على هيئة المكتب ثم مجلس النقابة.

