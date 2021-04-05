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صندوق تحيا مصر: هدفنا عدم حرمان أي منطقة في مصر من الخدمات (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن كل ما يتعلق برعاية الأسر الأولى بالرعاية بالريف يندرج تحت المشروع القومي للريف المصري، مثل رفع البُنى التحتية وتنظيم أنشطة للمجتمع المدني بالتعاون مع أجهزة الدولة لتحسين كل مناحي الحياة في كل قرى ونجوع مصر.

وأضاف مختار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن محافظة سوهاج تتضمن عددا كبيرا من القرى الأكثر احتياجا طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وهذه ليست المرة الأولى التي يتواجد الصندوق فيها بالمحافظة لتوفير قوافل طبية والمواد الغذائية، حيث نفذ عددًا كبيرًا من المشروعات الخاصة بتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: "نحاول التنويع بين الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين الأكثر احتياجا ونقدم الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ولن تستطيع أي جهة العمل بمفردها، وبالتالي فنحن لا نريد أن يحرم أي مكان في مصر من الخدمات، وننسق مع المجتمع المدني لأنه لو كان يعمل بكثافة في منطقة ما فإننا نغير وجهتنا ونعمل في منطقة أخرى".

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