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رئيس الأركان يشهد فعاليات ختام التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى " نسور النيل – 2"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى " نسور النيل – 2" والذى إستمرت فعالياته لعدة أيام بجمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين.

حيث بدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلى تضمن إستعراض الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى مراحل التدريب المختلفة للوقوف على مدى جاهزية وإستعداد القوات المشاركة فى التدريب لتنفيذ أى مهام توكل إليهم.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الإعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية، وقد أظهر ختام فعاليات التدريب المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة فى التدريب، ثم قام رئيسا أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب.

وألقى الفريق محمد فريد كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القيادتين السياسية والعسكرية فى السودان الشقيق، كما أثنى على ما شاهده من مستوى راقى وإستعداد قتالى عالى للقوات المشاركة فى التدريب، مشيرًا إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار.

وفى سياق متصل عقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاءًا ثنائيًا تناول عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية وإلتزامات وبرامج التعاون العسكرى خلال الفترة القادمة، واتفق الجانبان على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لصالح تطوير المهام العملياتية.

حضر ختام الفعاليات من الجانب المصرى كلًا من قائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة وعدد من قادة القوات المسلحة، ومن الجانب السودانى قائد القوات الجوية السودانية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة السودانيين والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية السودان.

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