ضبط سيدتين لسرقتهم مبالغ مالية و بطاقات بنكيه بأسلوب النشل بالموسكي



واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم السرقة بأسلوب النشل، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة صادرة من إحدى السيدات، وبإستبيان الأمر تم ضبط سيدتين، مقيمتان بمحافظة أسيوط "لإحداهما معلومات جنائية"، عقب قيامهما بسرقة مبلغ مالى، 3 فيزا كارد) من إحدى السيدات بأسلوب"النشل".



وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وأقرا بإرتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.



وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



