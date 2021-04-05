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تعرف على موعد استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1442 هجريا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
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تستعد دار الإفتاء المصرية لإقامة احتفالًا رسميًّا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إلغائه العام الماضي، بسبب تفشى جائحة كورونا وإلغاء كافة المؤتمرات حينها، حيث قررت الدار إقامته هذا العام وفق ضوابط إقامة المؤتمرات التى أعلنتها لجنة إدارة أزمة كورونا.

موعد استطلاع هلال رمضان
ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية- نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، خلال الحفل المفترض إقامته  مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 إبريل.
 
وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضونيى وكيل الأزهر، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية،  وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.
 
ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).
 
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ26 دقيقة، وفى القاهرة بـ30 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقيقة).
 
أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.

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