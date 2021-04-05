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وفاة الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية، وذلك عن عمر ناهز الـ 91 سنة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكانت الحاجة الحمداوية قد تعرضت يوم الخميس الماضي لوعكة صحية، نتيجة مضاعفات إصابتها بمرض السرطان .

وتعد الحاجة الحمداوية من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن "العيطة"، حيث ارتبطت به منذ ظهورها على الساحة الفنية، كما عاصرت العصر الذهبي للأغنية المغربية في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولكنها أعلنت اعتزالها الفن خلال الأشهر الماضية، وتسليمها أعمالها للفنانة الشابة كزينة عويطة، ابنة العداء السابق سعيد عويطة.

كما أن الحاجة الحمداوية قد لقبت بـ"حارسة البحر"، بعدما قدمت أغنيتها الشهيرة "حاضية البحر لايرحل".

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