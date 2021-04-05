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رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء ممثلى 6 هيئات برلمانية "تعرف عليها"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، أنه عملا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس أخطره رؤساء الأحزاب باسم من يمثل الحزب وأعضاء الحزب بالمجلس.


 حزب مستقبل وطن

النائب حسام الخولى ممثلا للهيئة البرلمانية امام المجلس

حزب الشعب الجمهورى

النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس

حزب حماة وطن

النائب فاروق مجاهد شحاتة ممثلا للهيئة البرلمانية

والنائب حاتم حشمت نائبا له

حزب التجمع

 النائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية

 حزب الاصلاح والتنمية

 النائبة سلوى الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية وينوب عنها النائب سامح السادات

 حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

النائب محمود سامى محمد ممثلا للهيئة البرلمانية

 وتابع رئيس مجلس الشيوخ قائلا خلال الجلسة العامة اليوم:" أرجو من رؤساء الأحزاب الباقين سرعة موافاة رئيس المجلس باسم من يمثل الحزب وأعضاء الحزب بالمجلس". 



يذكر أن المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

 

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه."

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