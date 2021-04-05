مستمرة لآخر الأسبوع.. 7 معلومات عن الموجة الحارة الحالية بمصر



تمر مصر خلال الفترة الحالية بموجة حارة جديدة تسيطر على مختلف محافظات مصر، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، الذين يحذرون المصريين بشكل دائم بشأن الطقس.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية:



- تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



- الارتفاع في درجات الحرارة بسب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية، ويستمر الارتفاع إلى نهاية الأسبوع بقيم تتراوح من 3 إلى 8 درجات مئوية.



- صور الخرائط والأقمار الصناعية تشير إلى أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة تستمر لمدة 72 ساعة ليسود طقس حار نهارًا يميل للبرودة ليلًا، حيث تتعرض مصر لظاهرة الشوائب العالقة والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق وضيق التنفس.



- الموجة الحارة بدأت أمس الأحد ومستمرة حتى نهاية الأسبوع، لكن ذروة الارتفاع ستكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 و35 درجة.



- تسجل الحرارة ارتفاعا ملحوظا خاصة اليومين المقبلين، لتصل العظمى إلى 36 درجة الثلاثاء والأربعاء.





- بداية من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة في التراجع بشكل تدريجي، لكن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيف حيث تعود الحرارة لـ26 و25 درجة وهذا حول المعدلات الطبيعية، لافته إلى أن الحرارة لن تتراجع لـ 20 درجة مرة أخرى.



- البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.





وعلى جانب آخر، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.







