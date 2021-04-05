أسهل طريقة لتحضير الكيكة بدون حليب

المقادير

- لدهن القالب :

الزبدة : حسب الحاجة

دقيق : حسب الحاجة

- للتزيين :

سكر البودرة : ربع كوب (منخول)

التوت الأحمر : كوب

- دقيق : 120 غراماً (متعدد الاستخدامات)

- سكر : 120 غراماً

- البيض : 4 حبات (حجم كبير، بحرارة الغرفة)

- ملح : رشّة

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

‏حمّي الفرن على حرارة 170 درجة، وادهني قالب الكيك بالقليل من الزبدة وانثري القليل من الدقيق.‏

‏ضعي البيض، السكر، الملح وخلاصة الفانيليا في وعاء الخلاط الكهربائي، واخفقي المزيج لـ20 دقيقة على سرعة متوسطة ‏إلى عالية.‏

‏انخلي الدقيق فوق المزيج وحرّكي باستخدام ملعقة خشبية حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولينة.‏

‏اسكبي العجينة في قالب الكيك، واخبزي الكيك لـ40 دقيقة حتى ينضج.‏

‏أطفئي الفرن واتركي القالب داخله، وافتحي باب الفرن لـ10 دقائق حتى يبرد الكيك، ثم أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد ‏على سطح صلب بحرارة الغرفة.‏

‏اقلبي الكيك في طبق التقديم، وزيّني وجه الكيك بالتوت والسكر الناعم، وقطّعيه وقدميه.