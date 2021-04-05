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أسهل طريقة لتحضير الكيكة بدون حليب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
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المقادير
- لدهن القالب :
الزبدة : حسب الحاجة
دقيق : حسب الحاجة
- للتزيين :
سكر البودرة : ربع كوب (منخول)
التوت الأحمر : كوب
- دقيق : 120 غراماً (متعدد الاستخدامات)
- سكر : 120 غراماً
- البيض : 4 حبات (حجم كبير، بحرارة الغرفة)
- ملح : رشّة
- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
‏حمّي الفرن على حرارة 170 درجة، وادهني قالب الكيك بالقليل من الزبدة وانثري القليل من الدقيق.‏
‏ضعي البيض، السكر، الملح وخلاصة الفانيليا في وعاء الخلاط الكهربائي، واخفقي المزيج لـ20 دقيقة على سرعة متوسطة ‏إلى عالية.‏
‏انخلي الدقيق فوق المزيج وحرّكي باستخدام ملعقة خشبية حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولينة.‏
‏اسكبي العجينة في قالب الكيك، واخبزي الكيك لـ40 دقيقة حتى ينضج.‏
‏أطفئي الفرن واتركي القالب داخله، وافتحي باب الفرن لـ10 دقائق حتى يبرد الكيك، ثم أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد ‏على سطح صلب بحرارة الغرفة.‏
‏اقلبي الكيك في طبق التقديم، وزيّني وجه الكيك بالتوت والسكر الناعم، وقطّعيه وقدميه.

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