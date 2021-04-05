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أسهل طريقة لتحضير الكيكة بدون حليب
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:11 م
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المقادير
- لدهن القالب :
الزبدة : حسب الحاجة
دقيق : حسب الحاجة
- للتزيين :
سكر البودرة : ربع كوب (منخول)
التوت الأحمر : كوب
- دقيق : 120 غراماً (متعدد الاستخدامات)
- سكر : 120 غراماً
- البيض : 4 حبات (حجم كبير، بحرارة الغرفة)
- ملح : رشّة
- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
حمّي الفرن على حرارة 170 درجة، وادهني قالب الكيك بالقليل من الزبدة وانثري القليل من الدقيق.
ضعي البيض، السكر، الملح وخلاصة الفانيليا في وعاء الخلاط الكهربائي، واخفقي المزيج لـ20 دقيقة على سرعة متوسطة إلى عالية.
انخلي الدقيق فوق المزيج وحرّكي باستخدام ملعقة خشبية حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولينة.
اسكبي العجينة في قالب الكيك، واخبزي الكيك لـ40 دقيقة حتى ينضج.
أطفئي الفرن واتركي القالب داخله، وافتحي باب الفرن لـ10 دقائق حتى يبرد الكيك، ثم أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد على سطح صلب بحرارة الغرفة.
اقلبي الكيك في طبق التقديم، وزيّني وجه الكيك بالتوت والسكر الناعم، وقطّعيه وقدميه.
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