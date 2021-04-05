كشف ملابسات اختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية ومساومة أهليته





تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز، بأنه عقب خروج نجلها من المسكن تلقت مكالمة هاتفية من مجهولة تفيد طلب مبلغ مالى لإعادته.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية إلى أن رقم الهاتف التى تلقت منه المكالمة ملك نجلها وأنه قام بإختلاق واقعة إختطافه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وإحدى السيدات وعدم قدرته المالية على سدادها فإختلق واقعة إختطافه للتحصل على المبلغ المالى وتوجيه الإتهام للسيدة المشار إليها.



وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المذكور لدى أحد أصدقائه بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بما توصلت إليه التحريات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



