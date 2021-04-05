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رئيس التنظيم والإدارة يشارك في المؤتمر العربي للخدمة المدنية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في فاعليات المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية والذي ينظمه ديوان الخدمة المدنية الأردني عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد بعنوان "نحو استراتيجيات مرنة وخلاقة لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا" والذي بدأ فاعلياته اليوم ويستمر لمدة يومين.

وشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الاردني، والذي ألقى الكلمة بالنيابة عنه معالي نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وبمشاركة كل من سعادة سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني ورئيس المؤتمر،  ورئيس ‏جهاز الخدمة المدنية في مملكة البحرين سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد، ورئيس مجلس الخدمة المدنية في لبنان معالي السيدة نسرين مشموشي، ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في الجمهورية العراقية معالي السيد محمود التميمي، و الوزيرة‏ لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية في تونس معالي السيدة حسنا بنت سليمان، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني.

 

وفي بداية كلمته، دعا الدكتور صالح الشيخ الله أن يحفظ الأردن الشقيق شعبا وملكا وأن ينعم بالاستقرار والأمن والسلام، ووجه الشكر لرئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني على الدعوة الكريمة، وعلى تنظيم هذ المؤتمر المهم في موضوعه وفي مضمونه.

 

وقال إن الجائحة دفعت إلى تغيير أولويات قضايا السياسات العامة، دافعة ببعض القضايا إلى قمة أجندات الحكومات ومقللة من شأن أخرى، حيث أصبحت قضايا الإجراءات الاحترازية والإغلاق والتباعد الاجتماعي وتوفير اللقاحات والبحث العلمي في مجال تطوير الدواء والشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وإدارة الأزمات، والمحافظة على استمرار الحياة الاقتصادية، ورقمنة الخدمات والتوسع في استخدام التكنولوجيا في أعمال الإدارة العامة من تعليم وصحة وخدمات جاهيرية وغيرها مه الاهتمام بالأمن السيبراني هي محور الاهتمام والتركيز الحكومي.

 

وأضاف :" وإذ نثمن دور الحكومات في بلداننا العربية في التعامل مع هذه الأزمة، فلا شك أن أجهزة الإدارة العامة ولموظفي القطاع الحكومي دور كبير، فمن ناحية هم مواطنوان يخشون على انفسهم ولهم الحق كل الحق في حفظ النفس، ومن ناحية أخرى هم حراس الدولة وخادميها العموميون وتقع عليهم مسئولية استمرار الخدمات العامة لاسيما الضرورية منها، موجها الشكر لكل الكوادر الطبية في عالمنا العربي وفي العالم أجمع على دورهم العظيم في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

 

من الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يرأس الدكتور صالح الشيخ غدا إحدى جلسات المؤتمر بعنوان "المواءمة بين كفاءة الأداء وأنماط واستراتيجيات العمل مع تدابير المحافظة على الصحة والسلامه العامة: "أولويات أجهزة الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا"، ويشارك فيها خبراء من دول مصر والأردن وسلطنة عمان وفلسطين والكويت.

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الكلمات المفتاحية

صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة رئيس التنظيم المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية

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