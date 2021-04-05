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قطار يدهس سيارة ملاكي بمنشأة القناطر.. والعناية الإلهية تنقذ قائدها (صور)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة ملاكي من الموت، إثر دهس قطارا سيارته حال عبوره شريط السكة الحديد بمركز منشأة القناطر.



ورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة بمنطقة المناشي دون إصابات.




تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أنه أثناء مرور القطار رقم 671 القادم من القاهرة اتجاه إيتاي البارود صدم سيارة ملاكي ماركة هيونداي فيرنا أثناء عبورها شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي.



وأشارات التحريات إلى أن مالك السيارة تركها وأسرع بالنزول عند مشاهدته للقطار، ودفع القطار السيارة لنحو 100 متر خارج القطبان ما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
قطار يدهس سيارة ملاكي بمنشأة القناطر.. والعناية الإلهية تنقذ قائدها (صور)
قطار يدهس سيارة ملاكي بمنشأة القناطر.. والعناية الإلهية تنقذ قائدها (صور)
قطار يدهس سيارة ملاكي بمنشأة القناطر.. والعناية الإلهية تنقذ قائدها (صور)
قطار يدهس سيارة ملاكي بمنشأة القناطر.. والعناية الإلهية تنقذ قائدها (صور)
قطار يدهس سيارة ملاكي بمنشأة القناطر.. والعناية الإلهية تنقذ قائدها (صور)
قطار يدهس سيارة ملاكي بمنشأة القناطر.. والعناية الإلهية تنقذ قائدها (صور)

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