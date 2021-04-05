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أستاذ آثار عن مسلسل أحمس: شكل الممثلين أدى للاعتراض عليه (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار المصرية القديمة، إن جميع المتخصصين في التاريخ اعترضوا على الكثير من الأخطاء بمسلسل "الملك"، وكان لابد من التنويه من قبل أنه عمل من وحي الخيال، ولا يمكن تجسيد شخصية تاريخية موثقة بالتاريخ بهذه الأخطاء.

وأكد الدكتور أحمد بدران، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TeN، أن مصر تمتلك مرجعا تاريخيا كبير خاص بالملك أحمس تم كتابته على البرديات إلى جانب الأسلحة والمومياء الخاصين به.

وأشار إلى أن فريق المسلسل لم يرجعوا إلى متخصصين في التاريخ، منوها بأن هناك مسلسلات تاريخية قديمة نجحت بسبب مراجعة السيناريو مع متخصصي الأثار والتاريخ.

ولفت أستاذ الآثار المصرية القديمة، إلى أن أهم الأخطاء التي أدت لوقف المسلسل، منها الشكل الخارجي للبرومو والذي أوضح أن ملامح الفنانين الذين ظهروا بالمسلسل ليست مصرية وأختيار الممثلين لم يكن موفقا، بالإضافة إلى تصميم الأزياء لم يكن دقيق، والأذقان التي ظهر بها الممثلين لم يكن موجود في تاريخ مصر القديم.

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الكلمات المفتاحية

مصر مسلسل المومياوات الملكيه الملك احمس

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