تفاصل زيارة وزير التعليم العالى وتفقده انشاءات جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة





تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انشاءات جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة



رافق الوزير خلال الجولة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، الأستاذ الدكتور أحمد امين حمزة،الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة



وأكد وزير التعليم العالي، ان تأسيس 15 جامعة اهلية جديدة يأتي ضمن المشروع القومي الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا ان التعليم على رأس اولويات الدولة المصرية لبناء الانسان.



وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ان جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة يتم إنشائها على مساحة ستة وخمسين فدانًا وتضم الجامعة الاهلية الجديدة ثلاث قطاعات، أولًا: قطاع الكليات الطبية كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض



ثانيًا: قطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية وهي كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

ثالثًا: كليات العلوم الإنسانية والإدارية وهي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.



وأوضح "عبدالباسط " ان ذلك يأتي في إطار المشروع القومي الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إنشاء خمسة عشر جامعة أهلية من رحم الجامعات الحكومية.



حيث يهدف المشروع القومي إلي تقديم برامج دراسية تواكب إحتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وكذلك تطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب وإستراتيجيات التعلم وإكتساب المهارات.